شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: «هناك لاعب من الجيل الحالي لا يعرف أي انتماء.. والمال همه الأكبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ابراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، إن هناك لاعب من الجيل الحالي للكرة المصرية، لا يعرف أي انتماء، والمال هو همه الأكبر.

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: «فيه لاعب من الجيل الحالي معندهوش قلب، شايل قلبه وحاطت مكانه الجنيه، وطبعا الناس كلها عارفاه».

وأكد أن التوأم حسن قد ضحا كثيرا من أجل النادي الأهلي في عدة مرات على راسها العودة من الاحتراف دون النظر للمال.

وأنهى: «من الصعب أن تجد لاعبين بحماس وروح جيلنا والأجيال الحالية في الكرة المصرية (متدلعة)».