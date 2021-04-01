شكرا لقرائتكم خبر عن هل افتعل العامري فاروق أزمة شيكابالا بسبب الانتخابات؟ نجم الأهلي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، أن العامري فاروق، عضو مجلس إدارة النادي، يحرص دائماً على مصلحة ناديه في المقام الأول دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية: «موقف العامري فاروق من تواجد جماهير الزمالك في صالة عبدالرحمن فوزي خلال مباراة قمة دوري السوبر طبيعي، والهدف منه الحرص على مصلحة النادي الأهلي وحفظ حقوقه في عدم تواجد جماهير من النادي المنافس، وهو ما تنص عليه لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة».

واختتم شادي: «العامري فاروق لا يبحث عن الشو، ولا أعتقد أنه طلب خروج نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا من الصالة حتى يتم بدء المباراة، ولو حدث ذلك فليس بغرض كسب ود جمهور الأهلي لإقباله على الترشح بانتخابات النادي المقبلة، وإنما لحرصه على حفظ حق النادي في عدم تواجد أي عنصر في الصالة، وهو ما تنص عليه اللائحة الخاصة بدوري السوبر لكرة السلة».