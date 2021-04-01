شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: من يضع مصطفى محمد في مقارنة مع شريف «معندوش فكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور، انه لا يجب مقارنة مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لصفوف جالاتا سراي التركي، بنظيره في الأهلي محمد شريف.

وأضاف الغندور خلال تصريحات متلفزة:«بخلاف أن مصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول، لكن من يقارنونه بمحمد شريف معندهمش فكرة».

وواصل:«مصطفى محمد مهاجم صندوق وقناص، لكن محمد شريف في الاساس ليس مهاجم صريح».

وأوضح في نهاية تصريحاته: «محمد شريف لاعب متحرك يعتمد على الاختراقات ربما طريقته تشبه محمد صلاح ولكن لا يجوز مقارنته بمصطفى محمد من وجهة نظري».