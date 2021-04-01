شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك ينتقد العامري فاروق: «سبب أزمة السلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رفضه التام لقرارات الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة، باعتبار الفريق خاسراً أمام الأهلي ضمن منافسات دوري السوبر، بالإضافة إلى توقيع غرامة قدرها 30 ألف جنيه مع إقامة المباراة القادمة خارج ميت عقبة.

وأضاف الدردير في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك لم يرفض خوض المباراة، بل حدث العكس، فالأهلي هو من رفض خوض المباراة رغم تنفيذ رغباته، فقد طلب مسئولوه خروج الجماهير من الصالة وهو ما حدث بالفعل».

تابع: «فوجئنا بطلب غريب من العامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي، حيث اشترط خروج نجم فريق كرة القدم محمود عبدالرازق شيكابالا، وهو الأمر الذي لم ولن نقبله».