شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: شوقي غريب يضم لاعبًا جديدًا فوق السن بجانب محمد صلاح والشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بنسبة كبيرة على اللاعبين فوق السن المقرر ضمهم لقائمة المنتخب خلال بطولة أولمبياد طوكيو برفقة اللاعبين الأساسين للمنتخب الأولمبي.

وأصبح محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول، ومحمد الشناوي، حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، وأحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي والمنتخب الوطني، للقائمة النهائية الذي سيرسلها شوقي غريب لخوض البطولة الأولمبية، وفقا لما قاله سيف زاهر في برنامجه.

وأكد زاهر، أن شوقي غريب استقر على ضم الثلاثي، وفي حال أي تغيير من هذا الثلاثي، سيعتمد المدير الفني للمنتخب الأولمبي على لاعبيه الأساسين من المنتخب ولن ينظر إلى لاعبين آخرين من فوق السن غير هؤلاء.