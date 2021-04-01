شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نحترم قرارات اتحاد السلة.. والأمر غير متعلق بـ شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رءوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن النادي يحترم قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة ويحرص دائماً على تطبيق ما تنص عليه اللوائح.

وأضاف عبدالقادر في تصريحات تليفزيونية: «الأمر يتلخص في الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة السلة يؤكد فيه أن جميع المباريات ستقام بدون حضور جماهيري، وحال مخالفة ذلك سيتم إلغاء المباراة، وهو ما حدث بالفعل خلال مباراة الزمالك، عندما قام الجمهور الأبيض باقتحام صالة المباراة».

واختتم عبدالقادر: «المطالبة بتطبيق اللوائح لم تكُن بدافع تواجد أي من نجوم الزمالك من الألعاب الأخرى بصالة المباراة، وعلى رأسهم شيكابالا، لأن هذه أمور لا ينظر إليها الأهلي ومسئولوه عند اتخاذ أي قرار».