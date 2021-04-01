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رئيس نادي بني سويف: نعاني من سوء التوزيع الجغرافي في الممتاز «ب»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على سليم، رئيس نادي بني سويف، إنه لا يوجد عدالة توزيع في مجموعات الممتاز «ب».

وأضاف على سليم، في تصريحات تليفزيونية: «نعاني من سوء توزيع جغرافي في الممتاز ب. التوزيع الجغرافي معيب، وهذا ناقوس خطر ولن نتركه يمر مرور الكرام».

وتابع: «يجب وضع آليات في نظام المسابقات ونظام الصعود والهبوط. كيف يلعب نادي البنك الأهلي ونادي الشرقية للدخان في مجموعة الصعيد؟».

وواصل: «كان لا بد من رابطة للأندية في مختلف الدرجات تحدد نظام المسابقات».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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