شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي بني سويف: نعاني من سوء التوزيع الجغرافي في الممتاز «ب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على سليم، رئيس نادي بني سويف، إنه لا يوجد عدالة توزيع في مجموعات الممتاز «ب».

وأضاف على سليم، في تصريحات تليفزيونية: «نعاني من سوء توزيع جغرافي في الممتاز ب. التوزيع الجغرافي معيب، وهذا ناقوس خطر ولن نتركه يمر مرور الكرام».

وتابع: «يجب وضع آليات في نظام المسابقات ونظام الصعود والهبوط. كيف يلعب نادي البنك الأهلي ونادي الشرقية للدخان في مجموعة الصعيد؟».

وواصل: «كان لا بد من رابطة للأندية في مختلف الدرجات تحدد نظام المسابقات».