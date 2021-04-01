شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي بني سويف: نعاني من سوء التوزيع الجغرافي في الممتاز «ب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على سليم، رئيس نادي بني سويف، إنه لا يوجد عدالة توزيع في مجموعات الممتاز «ب».
وأضاف على سليم، في تصريحات تليفزيونية: «نعاني من سوء توزيع جغرافي في الممتاز ب. التوزيع الجغرافي معيب، وهذا ناقوس خطر ولن نتركه يمر مرور الكرام».
وتابع: «يجب وضع آليات في نظام المسابقات ونظام الصعود والهبوط. كيف يلعب نادي البنك الأهلي ونادي الشرقية للدخان في مجموعة الصعيد؟».
وواصل: «كان لا بد من رابطة للأندية في مختلف الدرجات تحدد نظام المسابقات».
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