شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: مباراتنا أمام الأهلي لها طابع خاص رغم صعوبة الموقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زاكي الدين صادق، المتحدث الرسمي لنادي المريخ السوداني، أن مباراة فريقه أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل مباراة ذات طابع خاص.

وأضاف زاكي في تصريحات تليفزيونية: «سنلعب أمام الأهلي لتقديم عرض جيد يليق بمكانة المريخ وجماهيريته الكبيرة، رغم صعوبة موقف الفريق في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريق بقاع المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة».