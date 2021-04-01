شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يدافع عن شيكابالا بعد أزمة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، رفضه التام لما حدث من مسئولي النادي حول رفضهم حضور نجم فريق الكرة بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا لمباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة في صالة عبدالرحمن فوزي بميت عقبة.

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية: «مؤازرة نجوم كرة القدم للألعاب الأخرى أمر جيد يضيف لاتحاد كرة السلة وليس العكس».

واختتم شادي: «هناك بعض المباريات في دوري السوبر لكرة السلة أقيمت هذا الموسم بحضور جماهيري سواء للأهلي أو للزمالك أو للاتحاد السكندري، فإما أن تقام جميع المباريات بحضور جماهيري أو تقام جميعها بدون الجمهور».