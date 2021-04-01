شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: غياب الجمهور عن دوري السوبر قرار دولة.. وشيكابالا ليس المسؤول الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إن غياب الجمهور عن حضور مباريات دوري السوبر قرار دولة ويجب احترامه والعمل به.

وأضاف أبوفريخة في تصريحات تليفزيونية: «جميع الأندية تعلم لوائح الاتحاد من البداية، وغياب الجمهور عن المباريات قرار متفق عليه، وجمهور الزمالك اقتحم صالة المباراة بشكل مفاجئ، وهو ما دونه مراقب المباراة في تقريره».

واختتم أبوفريخة: «الإعلام حصر أزمة مباراة دوري السوبر بين الأهلي والزمالك في وجود نجم فريق كرة القدم محمود عبدالرازق شيكابالا، ولكن هذا ليس صحيحاً، فاللاعب ليس المسؤول الوحيد عن ذلك، بل أن هناك العديد من اللاعبين أيضاً حضروا إلى صالة عبدالرحمن فوزي».