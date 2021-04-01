شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مصيرية أمام مولودية الجزائر السبت 3 أبريل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا

المباراة تقام في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا 3/4/2021

مباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا يتم إذاعتها على مجموعة شبكات بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لحقوق البث لبطولة دوري الأبطال.

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

الزمالك ومولودية الجزائر.. الأبيض بالقوة الضاربة

العديد من الأمور داخل فريق الكرة حاليًا بمثابة تحفيز كبير ومصدر تفاؤل لتحقيق الانتصار في المواجهة المقبلة ويأتي على رأسها:

– شفاء أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر للفريق بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني الأول مؤخرًا قبل أن يتم استبعاده من رحلة كينيا ويخضع لكورس علاجي قبل أن يتماثل ويعود للتدريبات بشكل طبيعي اليوم مع الفريق.

– خلو قائمة الفريق من الإصابات بشكل نهائي في الوقت الحالي وهو ما يمنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حرية كبيرة في اختيار قوام وتشكيل الفريق في مباراة المولودية، بجانب عدم تعرض الدوليين لأي إصابات وهو أمر إيجابي للغاية.

– على الرغم من عدم قيد اللاعب التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق في القائمة الإفريقية لكن الفريق سيحقق فائدة منه على الصعيد المحلي حيث جاءت الأهداف الثلاثة التي أحرزها مؤخرا مع منتخب بلادة في مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية ضمن تصفيات إفريقيا لتزيد من تحفيز اللاعب وثقته.

– الأيام الماضية كانت فرصة رائعة لباتريس كارتيرون للم شمل الفريق خلال فترة التوقف وتكثيف الجرعات التدريبية حيث كان ملاحظا تألق عدد كبير من اللاعبين ووصولهم إلى كامل فورمتهم وعلى رأسهم محمد عبدالشافي الذي كان غائبا عن المشاركة منذ فترة طويلة.

– حرص كارتيرون في الأيام الماضية على جمع أكبر عدد من التسجيلات عن فريق مولودية الجزائر ومتابعة الجهاز المعاون له وإعداد تقارير شاملة عن كل ما يتعلق بالفريق الجزائري وملعب اللقاء.