شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تخضع لمسحة طبية في الجزائر مساء الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة الدالي إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المتواجد حاليا في الجزائر أن بعثة الفريق ستخضع لمسحة طبية مساء الخميس فور وصولها الجزائر استعدادا لمواجهة فريق المولودية في دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الوحيد في الجزائر على ملعب المباراة في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل. ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الجزائر.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر غدا الخميس، عقب المران الختامي المقررة إقامته على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة.
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