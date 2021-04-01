شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تخضع لمسحة طبية في الجزائر مساء الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة الدالي إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المتواجد حاليا في الجزائر أن بعثة الفريق ستخضع لمسحة طبية مساء الخميس فور وصولها الجزائر استعدادا لمواجهة فريق المولودية في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الوحيد في الجزائر على ملعب المباراة في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل. ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الجزائر.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر غدا الخميس، عقب المران الختامي المقررة إقامته على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة.