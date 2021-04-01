شكرا لقرائتكم خبر صافرة أجنبية لبطولة نخبة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة لكرة اليد في نسختها الـ 19 بمشاركة أندية النور والوحدة ومضر والخليج، وتستمر حتى الرابع من أبريل الحالي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

ويدشن فريقا مضر حامل لقب النسخة السابقة، والوحدة وصيف بطل الدوري، البطولة عندما يلتقيان عند الرابعة مساء، ثم يلتقي النور والخليج عند السادسة مساء، وستنقل أحداث البطولة على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية الرياضية، فيما ستقود صافرة أجنبية جميع منافسات البطولة.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة النخبة في العاشر من شهر يونيو من العام 2003، بمشاركة 5 أندية بالإضافة للمنتخب السعودي التي كانت مشاركته شرفية دون احتساب النقاط، وحقق النادي الأهلي اللقب ليكون أول فريق يسجل اسمه في السجل الشرفي للبطولة، فيما يعد نادي النور الأكثر مشاركة بـ 17 مشاركة والأكثر تحقيقا للقب بـ 7 مرات، يليه فريقا الأهلي ومضر بـ 5 ألقاب لكل منهما، فيما حقق الوحدة لقبا وحيدا في موسم 2019.