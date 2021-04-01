الاتحاد يلجأ لجدولة حقوق 4 أندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​فتحت إدارة نادي الاتحاد خط تفاوض مع نظيرتها في نادي القادسية للتفاهم حول سداد القيمة المالية المستحقة للأخير مقابل انتقال اللاعب هارون كمارا للاتحاد.

ويطالب القائمون على نادي القادسية بمبلغ 11 مليون ريال كقيمة متبقية من الانتقال الذي تم في يوليو 2019 بصفقة إجمالية بلغت 25 مليون ريال، دفع منها الاتحاد 14 مليونا.

وفي 21 يناير الماضي ألزمت غرفة فض المنازعات نادي الاتحاد بدفع 11 مليون ريال للقادسية مما دفع إدارة النادي أخيرا لفتح باب التفاوض ومناقشة إيجاد اتفاقية لجدولة المبلغ لتفادي العقوبات.

كما يتبقى أيضا على ذمة إدارة نادي الاتحاد، مبلغ 10.5 ملايين أخرى، منها 7.5 ملايين ريال مقابل انتقال حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي من الفيصلي والشباب، و3 ملايين ريال لنادي الاتفاق نظير انتقال اللاعب عبدالرحمن العبود.

وتأمل إدارة الحائلي الوصول لعقد اتفاقيات مع أندية القادسية والفيصلي والاتفاق لجدولة تلك المستحقات وحل 9 قضايا خارجية أخرى ستتناقش فيها الإدارة مع وزارة الرياضة لحلها.

ويظهر من خلال تلك الخطوات نية الإدارة الاتحادية في استصدار شهادة الكفاءة المالية التي ستتيح لها إمكانية التعاقد مع محترفين جدد استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.