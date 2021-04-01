الأخضر يحقق كل المكاسب الممكنة من مواجهة فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يتوقف الفوز العريض الذي حققه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الأول، على ضيفه الفلسطيني بخماسية نظيفة، ضمن مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عند محطة حصد 3 نقاط، وإنما خرج الأخضر بمكاسب عدة من المواجهة التي شهدها ملعب مرسول بارك بحضور جماهيري بعد غياب استمر أكثر من عام بسبب جائحة كوفيد-19، وإن كانت العودة مشترطة خاصة بالمشجعين المحصنين الحاصلين على اللقاح ضد فيروس كورونا ، حيث سمح بدخول 40% من القدرة الاستيعابية لملعب المباراة.

وجاءت خماسية الأخضر في مباراة الإياب أمام فلسطين بعد أن انتهى الذهاب بالتعادل 0 - 0 في رام الله، بتوقيع صالح الشهري (هدفان) وهدف لكل من ياسر الشهراني وفهد المولد وسالم الدوسري من ضربة جزاء.

وستكون الجماهير السعودية على موعد مرتقب في يونيو المقبل ستتحدد من خلاله المنتخبات المتأهله للأدوار من المجموعات النهائية، حيث سيخوض الأخضر في هذا الشهر مواجهاته الثلاث المتبقية أمام اليمن وسنغافورة وأوزبكستان.

مكاسب الأخضر من مواجهة فلسطين







التربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.



قطع مشوار كبير نحو التأهل للمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



استعادة الروح العالية.



استعادة الثقة بعد فترة توقف طويلة بسببب جائحة كورونا.



رفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا كأقوى هجوم في المجموعة الرابعة.



الخروج بشباك نظيفة.



أقوى دفاع باستقباله 4 أهداف (هدفين من اليمن ومثلهما من أوزبكستان)



ولادة نجومية رأس الحربة الصريح صالح الشهري دوليا مع المنتخب الأول.



عودة فهد المولد للتسجيل وتقديمه مستوى متميزا.



تأكيد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قدرته على فرض أسلوبه وإيجاد طرق لفك التكتل الدفاعي الفلسطيني.



زيادة درجة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين رغم قصر فترة الإعداد والانقطاع الطويل عن المعسكرات التدريبية



المواجهات المتبقية للمنتخب السعودي