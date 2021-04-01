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الأحساء تستضيف ثالث مراحل ممتاز التنس

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم على ملاعب التنس بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي بمحافظة الأحساء منافسات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للتنس لدرجة الناشئين.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى السبت المقبل أندية الاتحاد، الهلال، السلام، الخويلدية، الفيصلي، الجيل، القارة، الزلفي، الطرف، المحيط، الوحدة، الترجي.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس فواز الحكمي أن أمانة الاتحاد وبالتعاون مع مكتب وزارة بالأحساء أكملت الترتيبات لانطلاق البطولة التي تشهد مبارياتها تنافسا قويا على الصدارة بين الهلال والوحدة مع منافسة قوية من أندية القارة والاتحاد والخويلدية.

وقال «تم تكليف 18 حكما لقيادة المباريات برئاسة الحكم العام عبدالرؤوف الجميعة يساعده الحكم الدولي يوسف الطريف، فيما سيقوم الحكم الدولي محمد الدرويش بتقييم الحكام».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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