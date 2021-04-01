شكرا لقرائتكم خبر الأحساء تستضيف ثالث مراحل ممتاز التنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم على ملاعب التنس بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء منافسات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للتنس لدرجة الناشئين.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى السبت المقبل أندية الاتحاد، الهلال، السلام، الخويلدية، الفيصلي، الجيل، القارة، الزلفي، الطرف، المحيط، الوحدة، الترجي.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس فواز الحكمي أن أمانة الاتحاد وبالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالأحساء أكملت الترتيبات لانطلاق البطولة التي تشهد مبارياتها تنافسا قويا على الصدارة بين الهلال والوحدة مع منافسة قوية من أندية القارة والاتحاد والخويلدية.

وقال «تم تكليف 18 حكما لقيادة المباريات برئاسة الحكم العام عبدالرؤوف الجميعة يساعده الحكم الدولي يوسف الطريف، فيما سيقوم الحكم الدولي محمد الدرويش بتقييم الحكام».