يويفا يسمح بحضور الجماهير ويرفع عدد التبديلات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإجراء 5 تبديلات خلال بطولة أمم أوروبا ونهائيات دوري أمم أوروبا.

وقررت اللجنة التنفيذية ليويفا خلال اجتماعها أمس السماح بإجراء تبديلين إضافيين، في إطار تأثر البطولات المحلية والدولية بجائحة فيروس كورونا المستجد ونظرا لأن السماح بإجراء 5 تبديلات جرى تطبيقه أيضا في تصفيات كأس العالم.

وأعلن (يويفا) أيضا أن السماح بحضور أعداد أكبر من المشجعين لن يجري تحديده بحد أقصى 30 % من سعة الاستادات، ليرفع بذلك القيود التي فرضت منذ أكتوبر الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح يويفا «كل اتحاد يواجه وضعا مختلفا فيما يتعلق بالتصدي للوباء، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لوضع الحد الأقصى، ويجب أن يكون تحديد عدد المشجعين المسموح بحضورهم مسؤولية السلطات المحلية المعنية».

كما أعلن يويفا استمرار حظر حضور جماهير الفرق الزائرة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار يويفا بعدم تحديد سقف الــ30 % قد يسفر عن امتلاء استادات بالجماهير خلال أمم أوروبا.