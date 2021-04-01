فهد بن جلوي يزور الأولمبية القطرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي أمس بأمين عام اللجنة الأولمبية القطرية جاسم بن راشد البوعينين بمقر الأولمبية القطرية في العاصمة الدوحة على هامش زيارة، الأمير فهد لحضور مهرجان سيف أمير قطر للهجن 2021م والذي ينطلق اليوم. وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج المشتركة بين اللجنتين الأولمبيتين. كما قام الأمير فهد بن جلوي بزيارة للأكاديمية الأولمبية القطرية التقى فيها بالمدير التنفيذي سيف النعيمي، الذي رافق سموه بجولة في أرجاء الأكاديمية واطلع على البرامج والدورات التدريبية التي تقيمها.

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