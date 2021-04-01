الاتحاد السعودي يدعو لجمعية عمومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العادي المقرر انعقاده في 22 من أبريل المقبل. ولم يتطرق اتحاد القدم في الخبر الذي بثه عبر موقعه الرسمي في تويتر إلى أبرز ما سيتم مناقشته خلال انعقاد الجمعية.



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