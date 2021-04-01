شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: البدرى مش مقتنع بطارق حامد.. والأهلى مستقر ماديا بسبب الإدارة المنتخبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن الوقت لا يسعف الإدارة الحالية لنادى الزمالك لتوفير المستحقات المتأخرة للاعبين، وهو ما يؤثر سلبيا على لاعبى الفريق ويخرجهم عن تركيزهم.

وقال حمزة، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذى يقدمه سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، إن الاستقرار المادى للاعبى الأهلى يرجع إلى الإدارة المنتخبة للقلعة الحمراء.

وأشار حمزة إلى أداء المنتخب فى التصفيات الأفريقية وأبدى عدم رضاه عن بعض اختيارات الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، حيث يرى أن هناك لاعبين قام البدرى بضمهم عن غير اقتناع مثل طارق حامد، ومن المفترض أن يختار المدير الفنى اللاعب الذى يقتنع به فقط، لذلك أشعر أنه أُرغم على ضم لاعبين غير مقتنع بهم.

واختتم لاعب الزمالك السابق حديثه أن ضم التنى لاعب أرسنال الإنجليزى للمنتخب وعدم الدفع به فى المباراة الأولى لغز كبير فى الجهاز الفنى للمنتخب.