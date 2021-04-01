شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب ضم بديل حسين الشحات بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق لأهلي إدارة الكرة بالقلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع جناح أيمن ليكون بديل حسين الشحات بسبب تراجع أداء اللاعب وعدم ثبات مستواه في الفترة الأخيرة، كما أن مستواه متأرجح دون ثبات، وهو ما يجعل الجهاز الفني يفكر في التعاقد مع لاعب بديل.

ويرى موسيماني أن مستوى حسين الشحات غير ثابت منذ توليه المهمة ولم يقنع المدرب حتى الآن، لذا فضل الاعتماد على محمد شريف في الجناح الأيمن في المباريات الأخيرة، في ظل تراجع مستوى حسين الشحات وعدم استفادة الفريق الأحمر من خدماته بشكل متواصل، رغم الفرص التي حصل عليها في الفترة الأخيرة.

وطالب موسيماني إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع جناح أيمن مميز ليكون بديلا لحسين الشحات، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في أكثر من لاعب مثل أحمد سمير جناح طلائع الجيش أو التعاقد مع جناح أيمن أجنبي.

وفى سياق آخر، يكثف موسيمانى استعداداته مع لاعبيه للانقضاض على قمة الدوري، فعلى الرغم من أن نادي الزمالك يتربع على قمة الإيجيبشن ليج في الموسم الجاري برصيد 33 نقطة، إلا أن القمة ما زالت حائرة بين القطبين، خاصة أن الفريق الأبيض خاض مباريات أكثر من الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وخاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك و سموحة وإنبي والمصري والجونة.