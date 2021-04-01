شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: المنتخب لم يظهر بمستوى جيد مع البدرى وأرفض إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل القبانى، نجم الزمالك الأسبق، أن منتخب مصر لم يظهر حتى الآن بشكل جيد مع حسام البدرى، وتوقعت هبوط أداء المنتخب مصر فى الشوط الثانى أمام جزر القمر.

وقال وائل القبانى فى حواره مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "مع احترامى للكابتن حسام البدرى حتى الآن لم أر أداء كويس من المنتخب، وتوقعت هبوط أداء المنتخب مصر فى الشوط الثانى أمام جزر القمر".

وأضاف وائل القبانى: "مستوى المنتخب أمام جزر القمر راجع للاعبين بعد الضغط الإعلامى عليهم وليس حسام البدرى لأنه لم يلحق تدريب المنتخب لضيق الوقت، والونش ومحمد هانى وعبد الله جمعة وعمر جابر ظهروا بمستوى جيد جدا".

وأوضح القبانى: "عدم الدفع بمصطفى محمد أمام جزر القمر قرار جيد من حسام البدرى في محاولة لإيجاد بديل له ومحمد شريف لاعب مؤثر وإيجابى على الجون".

وتابع: "مش عارف ليه إصرار البدرى على عدم إخراج حمدى فتحى بعدما وقع واشتكى أكثر من مرة، وقام بإخراج طارق حامد أفضل لاعب خط وسط مدافع فى مصر وهو سليم، وللعلم حمدى فتحى لاعب كويس جدا".

وأضاف وائل القبانى: "ألوم على البدرى ضم 6 لاعبين فى مركز المساك فى مباراتى كينيا وجزر القمر، وكمان البدرى ضم محمد مجدى أفشة فقط فى مركز صناعة اللعب وتجاهل أوباما ومحمد إبراهيم، وأتحفظ على عدم ضم محمد عبد المنصف ولماذا تم تكريم الحضرى بضمه لقائمة مونديال روسيا".

وتابع: "أرفض إلغاء الدورى هذا الموسم ويجب ضغط المباريات على جميع الفرق، لكى نمنح الفرصة للمنتخب في الارتباطات المقبلة، والعلاقات والمصالح تحكم الكرة المصرية في اختيار المدربين في الأندية".