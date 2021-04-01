شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن تفاصيل استضافة بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الخميس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل الجارى مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة وذلك بحضور عدد من المسئولين ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إضافة إلى مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية للسلاح فى 80 دولة المشاركة فى منافسات البطولة للحديث عن الخطة الطبية للبطولة.

يعقد المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة والنصف بأحد فنادق التجمع الخامس وفق إجراءات احترازية مشددة، حيث سيتم الإعلان عن نظام الفقاعة الطبية التى تطبق فى البطولة للحماية من فيروس كورونا ونظام المسابقة.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

وقال الحسينى فى تصريح سابق لليوم السابع، إنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية ببدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم أمس لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

وأكد الحسينى مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وأضاف الحسينى، أن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، مؤكدا مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث أن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.