شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفكر فى حسم ملف بن شرقى خوفا من تكرار سيناريو ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك التفكير في السعي لحسم ملف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، بشكل مبكر حتى لا يتم تكرار سيناريو التونسي فرجاني ساسى الذى سينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، ولم يُحسم ملف تجديده حتى الآن.

الزمالك تفاوض في وقت سابق مع بن شرقي من أجل تجديد تعاقده بعدما تم عقد جلسة مع وكيله كريم البلق، إلا أن اللاعب طلب تأجيل هذا الملف خاصة في ظل تلقيه عددا من العروض في مقدمتهم أندية من الدوري الإماراتي.

إدارة الزمالك بعدها قررت تأجيل ملف التجديد لثلاثة لاعبين في الفريق وهم بن شرقى وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النادى، إلا أن بعض أعضاء اللجنة طالب بضرورة الإسراع في فتح ملف التجديد لبن شرقي وحسمه مبكرًا حتى لا يتكرر سيناريو فرجاني ساسي.

كما طرح البعض داخل اللجنة فكرة إمكانية بيع بن شرقى في نهاية الموسم الجارى حال تلقيه عرضًا للاستفادة من المقابل المادى، وذلك في حالة رفض اللاعب فكرة التجديد، خاصة أن عقد أشرف بن شرقى مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكان مصدر بالزمالك أكد أن النادى متمسك باستمرار أشرف بن شرقى مثله مثل باقى العناصر الأساسية بالفريق، ولكن لم يتم فتح ملف تجديد عقده فى الوقت الحالي، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لحسم هذا الملف فى ذلك التوقيت، إلا إن هناك مساعى جادة لإيجاب حل وحسم هذا الملف.