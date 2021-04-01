شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السودانى يعلن حضور 1000 مشجع فى مباراة الأهلي بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دوت الزاكي، المتحدث الرسمي باسم المريخ السوداني، حضور 1000 مشجع لمباراة الأهلي والمريخ المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الزاكي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي، أن الجميع فى انتظار المؤتمر الفني للمباراة لتحديد حصة الأهلي من الدعوات لحضور عدد من جماهيره المباراة المرتقبة.

وتابع الزاكي أن المريخ استقبل بعثة النادي الأهلي المصري لدي وصولها مساء الأربعاء بوفد رفيع تقدمه علي أبشر نائب الرئيس للشئون الإدارية والقانونية، بالإضافة إلى حضور السفير المصري في السودان حسام عيسى.

وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.