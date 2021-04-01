شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السودانى يعلن حضور 1000 مشجع فى مباراة الأهلي بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن دوت الزاكي، المتحدث الرسمي باسم المريخ السوداني، حضور 1000 مشجع لمباراة الأهلي والمريخ المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال الزاكي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي، أن الجميع فى انتظار المؤتمر الفني للمباراة لتحديد حصة الأهلي من الدعوات لحضور عدد من جماهيره المباراة المرتقبة.
وتابع الزاكي أن المريخ استقبل بعثة النادي الأهلي المصري لدي وصولها مساء الأربعاء بوفد رفيع تقدمه علي أبشر نائب الرئيس للشئون الإدارية والقانونية، بالإضافة إلى حضور السفير المصري في السودان حسام عيسى.
وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.