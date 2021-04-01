شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلي يعرض كهربا للبيع أو الإعارة فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف زاهر أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى يحتاج إلى مجهود مضاعف ومستوى عالى مميز حتى يثبت لبيتسو موسيمانى أنه جاهز، وعلى قدر المسئولية، خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادى منح المدير الفنى الضوء الأخضر فيما يخص كهربا.

وقال زاهر عبر قناة أون تايم سبورت إن المدير الفنى إذا كان يحب اللاعب سيتحمل أخطاءه ولكن إذا مرر أكثر من خطأ فوقتها لن يتحمل الكثير وبالتالى سيتم تحذيره ثم عقابه.

وأضاف زاهر قائلا إن الأهلى منظومة وسيستم وحال ارتكاب كهربا لأى خطأ سيكون عناوين الأخبار وقتها إعارته أو بيعه قائلا: "لو كهربا عمل خطأ تانى هيتم إعارته أو عرضه للبيع".

وظهر أمس الأربعاء كهربا فى التدريب الجماعى لفريق الأهلى، بعد انتهاء فترة العقوبة التى تعرض لها بعد اعتراضه على عدم مشاركته مع الفريق.