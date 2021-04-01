شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مش محتاج حد يقولى "يا ابن النادى".. ورئاسة الزمالك حلم مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن تواجده فى القلعة البيضاء مساء الأربعاء، جاء لمساندة فريق الكرة قبل مواجهة مولودية الجزائر فى دورى أبطال أفريقيا، مضيفا أن الزمالك لديه مشكلة كبيرة واللاعبين هما من وضعوا أنفسهم فيها وكذلك قادرين على إصلاحها وانقاذ الموقف.

وقال حازم إمام فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إنه لن يخوض انتخابات الزمالك فى الفترة الحالية ولكن رئاسة النادى حلم مشروع له.

وأضاف الثعلب أنه يتمنى أن يفعل أى شىء للزمالك وليس شرطا أن يكون داخل النادى حتى يخدمه، قائلا: "خدمة الزمالك لا ترتبط بوجودى فى الزمالك بمنصب معين".

وأوضح حازم إمام أنه يدعم الزمالك ويسانده طول الوقت بعيدا عن الأضواء، مشيرا إلى أنه عمل مع مرتضى منصور لأنه ليس لديه مشاكل مع أحد كما أنه عمل مدير الكرة لأول مرة في عهد مرتضى منصور، فليس شرطا أن يكون صديقا لأحد حتى يعمل معه.

واختتم مدير الكرة السابق أنه لا يحتاج أن يقول له أحد "ابن النادى"، لأنه يفعل للزمالك أى شىء حبا فيه فقط قائلا: "مش محتاج حد يقولى يا ابن النادى".