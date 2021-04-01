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بواليا ينضم لبعثة الأهلى فى السودان استعدادا لمواجهة المريخ

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القاهرة - سامية سيد - انضم الكونغولي والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قادما من بلاده، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ووصل اللاعب إلى الخرطوم منذ قليل.

واطمأن خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان، على ترتيبات تسكين اللاعبين والجهاز الفني فى الفندق، فور وصول البعثة إلى فندق الإقامة.

وتناول اللاعبون وجبة سريعة ثم صعدوا إلى غرفهم للحصول على قسط من الراحة بعد رحلة الطيران من القاهرة إلى الخرطوم، ولم يصعد الدرندلى لغرفته إلا بعد الاطمئنان على كافة الترتيبات وإنهاء إجراءات التسكين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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