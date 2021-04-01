شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا ينضم لبعثة الأهلى فى السودان استعدادا لمواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انضم الكونغولي والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قادما من بلاده، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ووصل اللاعب إلى الخرطوم منذ قليل.
واطمأن خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان، على ترتيبات تسكين اللاعبين والجهاز الفني فى الفندق، فور وصول البعثة إلى فندق الإقامة.
وتناول اللاعبون وجبة سريعة ثم صعدوا إلى غرفهم للحصول على قسط من الراحة بعد رحلة الطيران من القاهرة إلى الخرطوم، ولم يصعد الدرندلى لغرفته إلا بعد الاطمئنان على كافة الترتيبات وإنهاء إجراءات التسكين.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.
وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.