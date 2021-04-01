بواليا ينضم لبعثة الأهلى فى السودان استعدادا لمواجهة المريخ

القاهرة - سامية سيد - انضم الكونغولي والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قادما من بلاده، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ووصل اللاعب إلى الخرطوم منذ قليل.

واطمأن خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان، على ترتيبات تسكين اللاعبين والجهاز الفني فى الفندق، فور وصول البعثة إلى فندق الإقامة.

وتناول اللاعبون وجبة سريعة ثم صعدوا إلى غرفهم للحصول على قسط من الراحة بعد رحلة الطيران من القاهرة إلى الخرطوم، ولم يصعد الدرندلى لغرفته إلا بعد الاطمئنان على كافة الترتيبات وإنهاء إجراءات التسكين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.