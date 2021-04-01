"لن تتكرر وحارس خاص تواجد".. مجاهد يكشف كواليس فوضى صلاح في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة كواليس الفوضى التي حدثت أثناء خروج محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من ملعب استاد القاهرة بعد مباراة جزر القمر.

وكان عدد من الشباب الصغير قد اقتحم أرض ملعب استاد القاهرة للالتقاط الصور مع محمد صلاح في مشهد اثار الجدل بعد فوز مصر أمامرجزر القمر 4-0 بالتصفيات الأفريقية.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة "الشمس" "كل الأعداد الزائدة التي تواجدت في ملعب استاد القاهرة لا نعلم عنها شيئا، ولا نعلم كيف تواجدوا في الملعب".

وتابع "لم يكن معنا أي مفاتيح لأي بوابة في الملعب، حدث تسرب وهناك أشخاص قاموا بالدخول عبر الأسوار بشكل غير شرعي".

وأضاف "نفس تلك المجموعة تسربت وتواجدت في مباريات نوفمبر لكن صلاح لم يكن متواجد".

واكمل "اتحاد الكرة مسؤول بالطبع لأننا لم نكن نسيطر على الوضع بالكامل، كان يجب أن يكون تنظيم المباراة تحت مسؤوليتنا بشكل كامل".

واستمر "اتحاد الكرة قام بتسليم الجهات الأمنية كشف بأسماء الأشخاص المسموح لهم حضور المباراة، كان هناك شركة أمن خاص تتواجد وأمن الاستاد ورجال الأمن، لكن اعترف ان هناك قصور تنظيمي".

وشدد "كان هناك فرد أمن خاص وتم التنبيه على قصة التصوير، حارس خاص لمحمد صلاح، لكن المنسق الأمني للشركة المسؤولة لم يكن يعلم هذا الشخص لهذا تم اخراجه من الملعب ولم يستطع دخول الملعب إلا في لحظة متأخرة لمنع ما حدث مع صلاح".

واختتم "تلك القصة لن تتكرر في المستقبل وسوف نتولى التنظيم بشكل كامل، المشهد لم يكن لائقا، صلاح في هذا المعسكر كان في أفضل حالاته فنيا ونفسيا".