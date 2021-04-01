إبراهيم حسن يتحدث عن.. موقفه من قيادة المنتخب.. الجيل الحالي من اللاعبين.. ورحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر السابق، أنه مندهش من تصرفات بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن الجيل الحالي "متدلع".

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "مع احترامي للجيل الحالي هو متدلع جداً وعنده مشكلة في سرعة الاستيعاب والمعلومة لا تصل بسرعة، واعتقد أن الأكل مأثر على استيعاب اللاعبين والدم عندهم بارد وليس حامي مثل اللاعبين القدامى، وقطاع الناشئين الآن به مجاملات وتجارة على عكس زمان".

وتابع: "استغرب من أن اللاعبين يقوموا بالتقاط الصور مع الخصم بعد خسارتهم للمباراة، وانا وحسام كمدربين بعد أي هزيمة تكون "أيامنا سودة" واللاعبين بيكونوا عادي، والتعادل على أيامنا كان كارثة، ويزعلوا إذا عاتبته".

وأضاف: "هناك مسؤولين سابقين في اتحاد الكرة قالوا لنا أنا وحسام انهم خائفين من التعامل معنا وإننا لا نتعامل مع الصحفيين وهذا الحديث حدث بالفعل، وإذا تولينا قيادة منتخب مصر لن تحدث أي مشكلات كما يقال".

وعن رحيله هو وتؤامه من النادي الأهلي أثناء لعبهم للقلعة الحمراء، قال إبراهيم حسن: "الأهلي تعاقد مع لاعبين وجدد مع اللاعبين الصغار، وتحدثنا حول عقدنا وتجديده ولكن قيل لنا أنه تم اتخاذ القرار برحيلنا، والأهلي قرر رحيلنا ولسنا نحن من رحلنا".

وتابع: "كنا نعشق طارق وصالح سليم ولكن المحيطين بهم هم من أفسدوا العلاقة، ولم نطلب أموال، كنا موافقين اننا نلعب سنة في الاهلي ولعد ذلك نعتزل كنوع من التكريم ولكن لم يحدث ذلك، ولو اعترف المسؤولين بخطأهم سنرتاح، لا يوجد أحد ضحى من أجل نادي مثل ما ضحيت أنا وحسام حسن من أجل النادي الأهلي".

واختتم إبراهيم حسن: "جماهير الزمالك تعرف اننا أبناء النادي الأهلي ولكن على الرغم من ذلك يحبوك، مشكلة نادي الزمالك هي من المسؤولين وأن اللاعبين لا يعرفون قيمة النادي الكبيرة جيداً".