كاف يضع خطة للملاعب وأزمة مسحات كورونا.. وأبو ريدة ينضم للطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي "كاف" والذي شهد مناقشة أمور متعلقة بالبنية التحتية والمسابقة، كما تم تعيين هاني أبو ريدة في لجنة الطوارئ والذي كان عضوًا بها في تشكيلها السابق.

وقدم فيرون أوسينجو أومبا الأمين العام تقريرًا إلى اللجنة التنفيذية حول حالة تدهور بعض البنى التحتية (الملاعب والاستضافة) التي لم تعد توفر الضمانات لاستضافة مسابقات "كاف"، ولا سيما مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتم الاتفاق على أن تطوير البنية التحتية هو أحد أهم أولويات "كاف" وسيتم تقديم خطة مفصلة على المدى القصير.

وفي سياق آخر، وبخصوص الجدل الدائر حول وضع اختبارات COVID-19 المطلوبة حالياً خلال المسابقات، تمت الإشارة إلى بدء مناقشات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لتأسيس هيئات مستقلة تكون مسؤولة عن إجراء الاختبارات، وبصورة خاصة خلال كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021.

وقامت اللجنة التنفيذية بتعيين المصري هاني أبو ريدة ضمن لجنة الطوارئ، والتي كان عضوًا فيها خلال تشكيلها السابق.