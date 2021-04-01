نادر شوقي لمصراوي: لا يوجد مفاوضات بين الأهلي وعبدالرحمن مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:
نفى نادر شوقي وكيل أعمال عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيل وجود أي مفاوضات بين اللاعب والنادي الأهلي في الوقت الحالي.
وقال نادر شوقي لمصراوي:"عبدالرحمن مجدي لم ولن يتفاوض مع الأهلي أو أي ناد اخر في الوقت الحالي".
وتابع "عبدالرحمن مجدي يصب كامل تركيزه على التواجد والمشاركة مع النادي الإسماعيلي للخروج من عثرته".
وأضاف "اللاعب يرغب في حجز مكانه في قائمة منتخب مصر المشارك في أولمبياد طوكيو".
واختتم تصريحاته قائلاً: "لا صحة لما تردد بشأن مفاوضات الأهلي على الإطلاق".