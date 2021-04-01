نادر شوقي لمصراوي: لا يوجد مفاوضات بين الأهلي وعبدالرحمن مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

نفى نادر شوقي وكيل أعمال عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيل وجود أي مفاوضات بين اللاعب والنادي الأهلي في الوقت الحالي.

وقال نادر شوقي لمصراوي:"عبدالرحمن مجدي لم ولن يتفاوض مع الأهلي أو أي ناد اخر في الوقت الحالي".

وتابع "عبدالرحمن مجدي يصب كامل تركيزه على التواجد والمشاركة مع النادي الإسماعيلي للخروج من عثرته".

وأضاف "اللاعب يرغب في حجز مكانه في قائمة منتخب مصر المشارك في أولمبياد طوكيو".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لا صحة لما تردد بشأن مفاوضات الأهلي على الإطلاق".