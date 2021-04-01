كاف يعتمد موعد قرعة أمم إفريقيا وتوقيت البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون، إضافة إلى موعد انطلاق ونهاية البطولة.

وافقت اللجنة التنفيذية على المواعيد المقترحة لقرعة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 (25 يونيو 2021) ومواعيد نهائيات ( من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022).

وكانت بطولة أمم إفريقيا قد تأجلت في وقت سابق بسبب تداعيات فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف كرة القدم حول العالم خلال العام الماضي.

وتقام أمم إفريقيا في 2022 بالكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الأول في مجموعته وجمع 12 نقطة وصعد معه الفريق العربي الشقيق جزر القمر عن نفس المجموعة.