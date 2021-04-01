نجوم الفانتازي.. حازم إمام: أفشة لا يوجد له بديل حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، إن محمد مجدي "أفشة"، لايوجد له بديل بصفوف القائمة المتواجدة مع حسام البدري بالمنتخب.

وأضاف إمام، خلال حلقة برنامج نجوم الفانتازي:"أفشة سجل أمام كينيا وصنع 3 أهداف أمام جزر القم كنت أتحدث في الراديو أنه لايوجد غير أفشة ولا يوجد له بديلاً حتى فيمن يختارهم حسام البدري ففاروق ورمضان لايلعبان في هذا المركز".

ورد عليه أحمد حسام "ميدو" خلال الحلقة ذاتها بـ:"توقعت اختيار حسام البدري للاعب يوسف أوباما؛ فعبدالله السعيد ليس موجوداً فكنت ضم أوباما وقد تشركه لمدة نصف ساعة أمام جزر القمر وتشاهده".

وأتم ميدو تعليقه بـ:"أفشة (هايل) أمام جزر القمر كان متحرك وينظر جيدًا حوله وهو لاعب جيد جدًا صراحة".