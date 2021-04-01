كارتيرون يتحدث عن.. حقيقة فوجئ بها بعد العودة.. وخطة الاستعانة بالناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أوضح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه فوجئ بعد عودته بإعارة بعض لاعبي الفريق، كما أشار إلى أنه يضع خطة من أجل الاستعانة باللاعبين الناشئين لدعم الفريق الأول.

وقال كارتيرون في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "عندما توليت المسئولية وجدت أسامة فيصل ليس بنفس المستوى الذي كان عليه.. كما أن مروان حمدي وحميد أحداد لم يكونا جاهزين بدنيا في الفترة الماضية للظهور بأفضل صورة".

وأوضح الفرنسي أنه يتعامل مع الوضع الحالي للفريق بعدما فوجئ برحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشار كارتيرون إلى أنه كان يدافع عن مصطفى محمد من قبل، عندما كان بعيدا عن المنتخب، واللاعب حاليا يتألق مع جالطة سراي، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن عمر السعيد أثناء وجوده بالفريق ولكنه سيتعامل مع الوضع الحالي بالفريق.

ونفى المدير الفني للزمالك عن نفسه تهمة أنه يحارب الناشئين، مشيرا إلى أنه مدرب من القلائل الذين اعتمدوا عليهم مع الفريق الأول.

وأضاف: "أثناء وجودي مع الرجاء المغربي قمت بتصعيد 10 لاعبين مع الكبار، كما قمت بتصعيد 8 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول للزمالك وهناك 3 لاعبين ناشئين يلعبون بصورة أساسية.. كما يشارك أحمد عيد مع الفريق الأول بعد تصعيده من فريق 2001".

واختتم كارتيرون قائلًا أن هناك توقيتا محددا للدفع بالناشئين في المباريات، وهو ما يحرص عليه جيدا حتى يكون التوقيت مناسبا لتألق اللاعب الذي سيشارك من الناشئين.