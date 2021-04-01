كارتيرون يتحدث عن.. حقيقة فوجئ بها بعد العودة.. وخطة الاستعانة بالناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:
أوضح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه فوجئ بعد عودته بإعارة بعض لاعبي الفريق، كما أشار إلى أنه يضع خطة من أجل الاستعانة باللاعبين الناشئين لدعم الفريق الأول.
وقال كارتيرون في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "عندما توليت المسئولية وجدت أسامة فيصل ليس بنفس المستوى الذي كان عليه.. كما أن مروان حمدي وحميد أحداد لم يكونا جاهزين بدنيا في الفترة الماضية للظهور بأفضل صورة".
وأوضح الفرنسي أنه يتعامل مع الوضع الحالي للفريق بعدما فوجئ برحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأشار كارتيرون إلى أنه كان يدافع عن مصطفى محمد من قبل، عندما كان بعيدا عن المنتخب، واللاعب حاليا يتألق مع جالطة سراي، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن عمر السعيد أثناء وجوده بالفريق ولكنه سيتعامل مع الوضع الحالي بالفريق.
ونفى المدير الفني للزمالك عن نفسه تهمة أنه يحارب الناشئين، مشيرا إلى أنه مدرب من القلائل الذين اعتمدوا عليهم مع الفريق الأول.
وأضاف: "أثناء وجودي مع الرجاء المغربي قمت بتصعيد 10 لاعبين مع الكبار، كما قمت بتصعيد 8 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول للزمالك وهناك 3 لاعبين ناشئين يلعبون بصورة أساسية.. كما يشارك أحمد عيد مع الفريق الأول بعد تصعيده من فريق 2001".
واختتم كارتيرون قائلًا أن هناك توقيتا محددا للدفع بالناشئين في المباريات، وهو ما يحرص عليه جيدا حتى يكون التوقيت مناسبا لتألق اللاعب الذي سيشارك من الناشئين.