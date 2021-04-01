الامارات | بايرن ميونيخ يتمسك بليفاندوفسكي ويرفض ضم هالاند

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتمسك بليفاندوفسكي ويرفض ضم هالاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، كارل هاينتس رومينيغه، إن ناديه يرفض التعاقد مع المهاجم النرويجي المتألق هالاند للحلول بدلاً من هدافه الهولندي روبرت ليفاندوفسكي، معللاً ذلك بأن الأخير سيبقى لفترة طويلة في صفوف الفريق البافاري. وسئل رومينيغه من قبل صحيفة «بيلد» الأكثر شعبية في ألمانيا عن الشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقال مهاجم بوروسيا دورتموند هالاند إلى صفوف الفريق البافاري في المستقبل، فأجاب: «من أين تأتي هذه الشائعات؟ لا علم لي بها. استطيع قول شيء واحد: نملك في الوقت الحالي أفضل لاعب في العالم في هذا المركز. روبرت ليفاندوفسكي مرتبط معنا بعقد حتى 2023».

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