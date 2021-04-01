الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غياب

استغربت جماهير النادي الكبير غياب المحترف الأجنبي عن مباريات وتدريبات فريقه لأكثر من شهر، دون أن يتم الإعلان عن إصابته أو إبقائه خارج القائمة، عقب تعرضه لضغط كبير من الجماهير، منذ بداية مشواره.

شروط

استجاب أحد الأندية للشروط التي وضعها اللاعب الصاعد، من بينها تمديد عقده لفترة طويلة، بعدما هدد بالرحيل إلى نادٍ آخر بعد تلقيه عرضاً مغرياً منه.

قلق

تسود حالة من القلق بين مسؤولي شركة كرة القدم في أحد الأندية، لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع اثنين من لاعبيها الأجانب، ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وسط طلبات مبالغ فيها من وكيل اللاعبين، ودخول أكثر من نادٍ على خط المفاوضات.

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