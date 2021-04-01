الامارات | براغا: الوحدة تعاقد مع تين كات رغم الاتفاق معي على المقابل المادي

شكرا لقرائتكم خبر عن براغا: الوحدة تعاقد مع تين كات رغم الاتفاق معي على المقابل المادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب البرازيلي، أبيل براغا، أنه كان قد أتم اتفاقه مع شركة الوحدة لكرة القدم لتولي تدريب «العنابي»، لافتاً إلى أنه فوجئ بإعلان النادي التعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات.

وقال براغا، لصحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية، إنه «عقب رحيلي عن تدريب إنترناسيونال، لم تكن لديَّ أي نية لقبول أي عروض في الوقت الحالي، لكني تلقيت عرضاً من نادي الوحدة الإماراتي، واتفقنا بالفعل على المقابل المادي وكل شيء، وكنت جاهزاً مع أفراد الجهاز الفني للذهاب إلى أبوظبي، لكن النادي أعلن بعد ذلك التعاقد مع مدرب هولندي».

وأضاف: «المدرب الهولندي سيحصل على راتب شهري يبلغ 30 ألف دولار، لذلك علمت لماذا لم يتم توقيع العقد معي، إذ كان كل شيء سريعاً للغاية، وأنا حالياً في المنزل ولا توجد لديَّ مشكلة، وسأرى ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل إذا تلقيت عروضاً من أندية أخرى».

يذكر أن براغا (68 عاماً) سبق له تدريب الجزيرة مرتين، من 2008 إلى 2011، وفي موسم 2015-2016، بينما اتفق مع العين على تدريب «الزعيم» في 2013، قبل أن يعتذر عن توقيع العقد.

- «تلقيت عرضاً من الوحدة، وكنت جاهزاً مع أفراد الجهاز الفني للذهاب إلى أبوظبي».

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