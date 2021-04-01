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الامارات | مذكرة تعاون بين الاتحاد وجامعة حمدان بن محمد الذكية

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دبي ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين الاتحاد وجامعة حمدان بن محمد الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد الكرة بمقره في دبي، أول من أمس، اجتماعاً مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس جامعة حمدان بن محمد، الدكتور منصور العور، وأمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، حمد محمد الجنيبي، ونائب رئيس الجامعة، الدكتور فهد السعيدي، لتنمية الجامعة، وعذبة الكمدة، نائب رئيس الجامعة للموارد المؤسسية والخدمات.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تشمل: تبادل الخبرات والبرامج والمناهج التعليمية، التي من شأنها أن تسهم في تطوير الكوادر الإدارية والفنية العاملة بالاتحاد، وكذلك صقل مهارات منتسبي الجامعة في مختلف التخصصات أثناء فترات التدريب الميدانية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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