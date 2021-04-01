اخبار الرياضه

الامارات | رامون: «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» ترفع تصنيف اللاعبين

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رامون: «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» ترفع تصنيف اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لمنتخب الجوجيتسو، رامون ليموس، أهمية مشاركة اللاعبين في بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» التي تقام يومي 2 و3 الجاري، حيث سيستفيدون منها في حصد النقاط التي ترفع ترتيبهم في التصنيف السنوي، كما أن مشاركتهم في بطولة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»، التي تعقد في الفترة من 6 إلى 9 أبريل، ستكون فرصة مثالية للاطلاع على آخر ما وصلت إليه مستوياتهم، حتى يكونوا جاهزين لاستئناف المشاركات الخارجية.

وأضاف: «نشاط الجوجيتسو لم يتوقف في دولة الإمارات أثناء أزمة انتشار جائحة ، لأن رياضتنا تعلّمنا التحدي والصبر».

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا