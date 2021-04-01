الامارات | لابا أفضل لاعب في شهر مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا أفضل لاعب في شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج مهاجم العين، لابا كودجو، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر مارس، التي تنظمها رابطة المحترفين برعاية «اتصالات».

وحصد مدرب بني ياس دانييل إيسيلا، جائزة أفضل مدرب، وظفر حارس مرمى العين، خالد عيسى، بجائزة أفضل حارس.

وستقوم رابطة المحترفين بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم، خلال منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الخليج العربي، التي ستنطلق غداً.

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