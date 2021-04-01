الامارات | تين كات: أشياء كثيرة تغيرت في الوحدة مع عودتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: أشياء كثيرة تغيرت في الوحدة مع عودتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر، غداً، مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، للمرة الأولى على مقاعد بدلاء الفريق، أمام اتحاد كلباء، في افتتاح الجولة 23 من دوري الخليج العربي، في مستهل ولايته الثانية مع «العنابي»، التي ستمتد حتى صيف 2022.

وتعاقد الوحدة مع تين كات (66 عاماً)، لخلافة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، الذي تم إنهاء خدماته بسبب سوء النتائج.

وكان من المقرر أن يبدأ تين كات مهمته الجديدة منذ الجولة الماضية، إلا أن ظروفاً خاصة بالمدرب أجلت حضوره إلى العاصمة أبوظبي، ليتولى المهمة المدرب الفرنسي غريغوري دوفيرينس، الذي قاد الفريق للفوز على الظفرة والجزيرة في آخر جولتين.

وسبق للمدرب الهولندي تين كات أن قاد الوحدة في الفترة من السابع من ديسمبر 2018، وحتى 27 مايو 2019، إذ خاض معه 22 مباراة، حقق خلالها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر في ست.

وسجل الفريق تحت قيادته 49 هدفاً، ودخل مرماه 27 هدفاً، وحقق مع العنابي المركز الثالث في بطولة الدوري، وتأهل معه لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا في نسخة 2019، وقاد الوحدة لدوري المجموعات في نسخة 2020.

وتعول جماهير الوحدة الكثير على خبرات تين كات، للمنافسة في لقب بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خروج الفريق هذا الموسم خالي الوفاض من كل المسابقات المحلية تحت قيادة المدرب السابق رازوفيتش.

من جانبه، أكد تين كات أنه متحمس لتجربته مع الوحدة، مشدداً على أنه عاش أجواء إيجابية في الفترة التي سبقت تحضيرات فريقه لمباراة اتحاد كلباء.

وقال المدرب الهولندي، في مؤتمر صحافي أمس: «يمكن القول بأن هناك أشياء كثيرة تغيرت داخل الوحدة مع عودتي مجدداً لقيادة الفريق، معظم اللاعبين يحبون طريقة عملي، أرى أن هناك أجواء إيجابية، وبيئة عمل إيجابية من الجميع، واللاعبون يستمتعون كثيراً بمثل هذه الأشياء التي تساعدهم على العمل والنجاح».

وأضاف: «أحد العوامل التي تسببت في تراجع نتائج الوحدة هذا الموسم هو عدم الثقة وعدم الإيمان بقدرات هذا الفريق، أمور عدة تغيرت من وجهة نظري للأفضل، هناك ثقة متبادلة بيني وبين اللاعبين ستدفعنا معاً لتقديم عمل مميز أمام اتحاد كلباء في مباراة الغد».

وتابع: «بالطبع نعرف أن مباراة اتحاد كلباء لن تكون سهلة، لأننا سنواجه فريقاً قدم مستويات لافتة هذا الموسم، وأظهر لاعبوه قدرات عالية، ولديهم نقاط قوة كبيرة، لكن لدينا نحن نقاط قوة كبيرة، أهمها ثقتنا الكبيرة بقدراتنا على تحقيق المطلوب في كل مباراة».

وحول ما إذا كانت مباراة كلباء ستكون بمثابة إعداد لمواجهة الزوراء العراقي، في الملحق الآسيوي، قال تين كات: «من الخطأ أن نقول مثل هذا الكلام، اتحاد كلباء فريق مميز، ويجب أن نقدم له الاحترام الكامل، هذه مباراة وتلك مباراة أخرى، والجميع يعرف أنني أتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل عن الأخرى».

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