الامارات | 10 نجوم خرجوا من حسابات دوري الخليج العربي للإصابة والمرض

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم خرجوا من حسابات دوري الخليج العربي للإصابة والمرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات عدد من نجوم دوري الخليج العربي خارج حسابات الموسم الجاري، بعد أن داهمتهم الإصابات والمرض طوال الأشهر الماضية، آخرهم نجم وهداف فريق الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز، الذي خرج من حسابات فريقه في هذا الموسم بسبب مرض مفاجئ، وقبل أربع جولات فقط على ختام الدوري، وأسبوعين على انطلاق دوري أبطال آسيا.

وتضرر العديد من الأندية بسبب إصابة عدد من لاعبيها المؤثرين، بينها شباب الأهلي وعجمان، وهما الفريقان اللذان فقدا أكثر من لاعب في صفوفهما، في وقت لم ترحم فيه الإصابة عموري، الذي دفع ثمن الإصابة بخروجه من حسابات فريقه السابق الجزيرة في فترة سابقة من الموسم، ثم استمر غيابه حتى بعد انتقاله لشباب الأهلي، وهذا بجانب عدد كبير من اللاعبين الآخرين. وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز 10 لاعبين لم يستطيعوا استكمال الدوري على النحو التالي:

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news