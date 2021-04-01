الامارات | 7 منتخبات عربية لأول مرة في نهائيات إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 منتخبات عربية لأول مرة في نهائيات إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب موريتانيا لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم، التي تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك عقب فوزه على إفريقيا الوسطى 1/‏‏‏‏صفر خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ليرتفع بذلك عدد المنتخبات العربية إلى سبعة، في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ النهائيات الإفريقية. ويرافق المنتخب الموريتاني منتخبات: المغرب وتونس ومصر والسودان وجزر القمر والجزائر.

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