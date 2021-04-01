الامارات | شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في نهائي كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في نهائي كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب شباب الأهلي موعداً يوم الأحد المقبل مع الشارقة، في نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة السلة، عقب تخطيهما أول من أمس بنجاح عقبة الدور نصف النهائي، بفوز «فرسان دبي» على حامل اللقب النصر «77-67» على صالة نادي الوصل، وتحقيق «الملك» لانتصارٍ عريض على بني ياس بنتيجة «109-62» على صالة نادي النصر.

واحتاج شباب الأهلي لضمان الفوز إلى حسم نتائج الفترات الثلاث الأولى بواقع «18-9 و27-24 و18-13»، فيما فشل النصر في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة والأخيرة بواقع «21-14».

وفي سيناريو مغاير، لم يجد الشارقة صعوبة في تحقيق انتصاره العريض على بني ياس، بعد أن أحكم لاعبو «الملك» قبضتهم على نتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع «23-19 و36-16 و24-12 و26-15».

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