شكرا لقرائتكم خبر عن محمود طاهر يخوض انتخابات اتحاد الكرة بعد خروج هاني أبوريدة من السباق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، يخوض انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة خاصة بعد خروج المهندس هاني أبوريدة بناء على رغبة المعنلة خلال الفترة الماضية. سيف زاهر، كشف خلال برنامجه اقتراب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي من خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري خاصة وأنه يفكر حاليا في ضم عدد من الوجوه الرياضية لخوض الانتخابات المقبلة.

وكان في وقت سابق، رد هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي على ما تردد عن وجود خلافات بين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ومحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقال أبوريدة في تصريحات تليفزيونية: «كل التقدير لمحمد صلاح فهو موهبة كبيرة وشرف لنا جميعا ما قدمه ويقدمه وسيقدمه خلال مسيرته في كرة القدم».

وأضاف: «البعض يساوم بالوطنية دون أن يكون قد خدم مصر أو يكون له أي وجود، في الوقت الذي خدمت بلدي في العديد من المواقف والمناسبات».

وتابع: «يكفيني شرفًا وقوف الدول العربية بجانبي في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا، وبعدما تنتهي مسيرتي في الفيفا والكاف سيتواجد شخص مصري آخر يتم الاتفاق عليه». وواصل أبوريدة، بأنه كان هناك فرصة لتفادي ضغط المباريات في الموسم الحالي للدوري المصري بعدم استكمال الموسم السابق، مشيرًا إلى أنه يجب استكمال الموسم الحالي، مع إجراء تعديلات في الموسم الجديد وفق الظروف ومواعيد الأجندة الدولية.

واختتم بأنه إذا عُرض عليه الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري سيدرس الأمر جديًا، خصوصا أن اختيار رئيس الاتحاد حق أصيل للجمعية العمومية للاتحاد.