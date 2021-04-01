شكرا لقرائتكم خبر عن «أجويرو» أسطورة «السيتى» فى «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد سيرجيو أجويرو للرحيل عن صفوف مانشستر سيتى هذا الصيف، كواحد من أبرز اللاعبين الذين مروا على تاريخ البريميرليج.

وسجل أجويرو، الهداف التاريخى للمسابقة بين اللاعبين الأجانب، أحد أشهر أهداف البريميرلج فى شباك كوينز بارك رينجرز، ومنح به الأزرق السماوى اللقب فى عام 2012، وكانت تلك البداية لفترة من الهيمنة للسيتى على المسابقة الإنجليزية.

ونجح أجويرو فى تسجيل 181 هدفًا فى البريميرليج، ومنذ ظهوره الأول فى المسابقة فى موسم (2011- 2012) يعد الأرجنتينى الهداف الأفضل للمسابقة فى تلك الفترة.

ويأتى هارى كين فى المرتبة الثانية برصيد 160 هدفًا، مقابل 115 هدفًا لجيمى فاردى، و113 هدفًا لروميلو لوكاكو، و95 هدفًا لرحيم سترلينج، وذلك بحسب «سكاى سبورتس».

ويملك أجويرو فى جعبته 12 "هاتريك"، أكثر بـ4 ثلاثيات من كين، وضعف سجل لويس سواريز، وأكثر بثلاثة أضعاف أى لاعب آخر على مدار العقد الماضى للبطولة.

وسجل كل من سترلينج وروبن فان بيرسى 4 هاتريك منذ موسم (2011- 2012).

وبلغ معدل تسجيل أجويرو هدفًا كل 108 دقائق، وهو أفضل معدل لجميع اللاعبين منذ موسم (2011- 2012).

ويأتى فى المركز الثانى كين بمعدل هدف كل 122.4 دقيقة، يليه محمد صلاح (هدف كل 129.7 دقيقة).

أما إيدين دجيكو، مهاجم السيتى السابق، فجاء فى المركز الثالث بمعدل هدف كل 129.9 دقيقة، وأخيرًا جاء فان بيرسى بهدف كل 130.2 دقيقة.

ومع وصول بيب جوارديولا لتدريب السيتى شكَّك كثيرون فى قدرة أجويرو على التأقلم مع أسلوب المدرب الإسبانى، لكنه برهن على جودته مسجلًا 20 هدفًا على الأقل فى أول 3 مواسم لبيب.

كما كان أجويرو هداف الفريق فى موسمى التتويج بالدورى مع المدرب الإسبانى.

وتُظهر الإحصائيات أن معدل لمسات أجويرو للكرة فى آخر موسمين على مدار 90 دقيقة انخفض بشكل واضح.

وبالتالى كان القرار الأفضل هو الرحيل، ولكنه سيرحل كواحد من أساطير النادى والبريميرليح، وأمامه الفرصة للرحيل فى موسم قد يكون تاريخيًا فى حال تُوج مانشستر سيتى بالرباعية.

وأكد تقرير صحفى، الثلاثاء الماضى، على اهتمام أندية إيطالية كبرى بالحصول على خدمات الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتى.

وأعلن مانشستر سيتى بشكل رسمى، مساء الإثنين، رحيل أجويرو عن ملعب الاتحاد بانتهاء عقده فى نهاية الموسم الجارى، بعد 10 سنوات قضاها بقميص السيتيزنس.

وبحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس وإنتر ميلان يضعان أجويرو على رأس أولوياتهما، خاصة أنه سينضم بشكل مجانى، كما يحظى بخبرات وإمكانات هائلة.

وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس يخطط لتدعيم هجومه فى الصيف المقبل بضم أجويرو مع استعادة مهاجمه الإيطالى مويس كين من باريس سان جيرمان.

أما بالنسبة لإنتر، فيسعى مدربه أنطونيو كونتى لإضافة أجويرو للثنائى روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، كما ظهر فى الصورة الكولومبى لويس مورييل، مهاجم أتانالانتا

واختتمت الصحيفة، بأن يوفنتوس وإنتر انضما لسباق التعاقد مع أجويرو، رفقة برشلونة وباريس سان جيرمان.