شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص هزيمة ألمانيا أمام مقدونيا في تصفيات كأس العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مقدونيا انتصاراً مفأجئأ على مضيفه منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ضمن مباريات المجموعة 10 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب «شاوينز لاند».

تقدم اللاعب جوران بانديف لمنتخب مقدونيا في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني تعادل نجم مانشستر سيتي إلكاي جندوجان للمانشافت الألماني في الدقيقة 63، وفي الدقيقة 85 استطاع اللاعب إليف إلماس من أحراز هدف قاتل لمنتخب مقدونيا لتحقق مقدونيا بهذا الهدف انتصار كبير على الماكنات الألمانية.

وبهذة النتيجة أرتفع رصيد منتخب مقدونيا للنقطة 6 في المركز الثاني ،وتجمد رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة 6 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مقدونيا فيما يتصدرمنتخب أرمنيا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ويحتل منتخب أيسلندا ورومانيا المركز الرابع والخامس برصيد 3 نقاط فيما يقبع منتخب ليختنشتاين في المركز الأخير بلا أي نقاط.