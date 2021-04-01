شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب بعزل لاعبي الزمالك في فندق الإقامة بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهي مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، كافة الإجراءات الخاصة بحجز فندق إقامة الفريق في الجزائر استعداداً لمواجهة المولودية .

وتطير بعثة الزمالك إلى الجزائر «الخميس» استعداداً لخوض مباراة المولودية المقررة «السبت» ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي .

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة الفندق الذي ستنزل فيه بعثة الزمالك على تخصيص طابق خاص لبعثة الفريق وفرض حراسة امنية مشددة على جميع المنافذ المؤدية له لإضفاء نوع من التركيز على اللاعبين قبل تلك المواجهة الهامة .

وارجأ باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اعلان القائمة التي ستطير إلى الجزائر إلى الساعات الأخيرة التي ستسبق السفر لإشعال المنافسة بين جميع اللاعبين .