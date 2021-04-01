شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز اللاعبين بالمكافآت لتخطي عقبة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز مكافآة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول وجهازهم الفني في حالة تحقيق الفوز على مولودية الجزائر.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر «السبت» في الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وتأزم موقف الزمالك في جدول المجموعة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين بقي بهما في المركز الثالث لجدول الترتيب.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاثة من اجل الإبقاء على امل التأهل لدور الثمانية والانتظار لما ستفسر عنه مباريات الجولة الأخيرة لدوري المجموعات.

ووعدت اللجنة بصرف المكافآت للاعبين بصورة فورية في الجزائر عقب تحقيق الفوز مباشرةً من اجل تحفيز اللاعبين على تقديم مباراة قوية والعودة بنقاط المباراة الثلاثة إلى القاهرة.